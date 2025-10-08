Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Рейнджерс» Панарина

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:0.

Две голевые передачи отдал российский нападающий Евгений Малкин на голы Джастина Бразо (20-я и 58-я минуты, пустые ворота). Ещё один гол на счету Блейка Лизотта (59, пустые ворота). Россияне из «Рейнджерс» Артемий Панарин и Владислав Гавриков очков не набрали. Вратарь хозяев Игорь Шестёркин отразил 27 из 28 бросков.

Стоит отметить, что Малкин, Сидни Кросби и защитник Крис Летанг начали 20-й совместный сезон в НХЛ, установив новый рекорд лиги. Примечательно, что все трое всю карьеру проводят в одном клубе.