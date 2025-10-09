Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

9 октября, 04:42

Форвард «Вегаса» Дорофеев первым из россиян оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ

Павел Дорофеев. Обложка © X / Vegas Golden Knights

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил хет-трик в первом матче команды в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. Это произошло в игре против «Лос-Анджелес Кингз» (5:3, идёт третий период).

Все шайбы форвард забросил во втором периоде — сначала в полных составах, потом в большинстве в формате «5 на 4», а затем в формате «5 на 3». Первый гол среди россиян в новом сезоне забил игрок «Кингз» Андрей Кузьменко, открыв счёт в первом периоде. А в третьем свою первую шайбу в сезоне забросил Иван Барбашёв.

Хет-трик Павла Дорофеева в первом матче нового сезона НХЛ. Видео © X / Vegas Golden Knights

Также этой ночью отличился нападающий «Калгари» Матвей Гридин. 19-летний хоккеист проводит дебютный матч в НХЛ против «Эдмонтона» (3:3, идёт третий период). Без очков остался игрок «Монреаля» Иван Демидов (поражение от «Торонто» со счётом 2:5) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (поражение от «Бостона» 1:3).

Ранее Life.ru рассказывал, как 17 спасений вратаря Сергея Бобровского помогли чемпиону НХЛ «Флориде Пантерз» стартовать с победы в новом сезоне. Его бэкапом в этом году выступает Даниил Тарасов, пополнивший состав «пантер» минувшим летом.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Вегас Голден Найтс
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
