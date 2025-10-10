Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 05:56

В стартовом матче сезона НХЛ Кирилл Капризов оформил ассистентский хет-трик

Кирилл Капризов. Обложка © X / Minnesota Wild

Кирилл Капризов. Обложка © X / Minnesota Wild

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился тремя результативными передачами в рамках выездной игры регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Матч завершился уверенной победой «Миннесоты» со счётом 5:0. Данная встреча стала для обеих команд первой в новом сезоне НХЛ.

Капризов поднялся на восьмое место в списке лучших ассистентов «Миннесоты» в истории регулярных чемпионатов НХЛ, набрав 204 результативные передачи. Российский нападающий обошёл канадца Эндрю Брюнетта и шведа Юнаса Бродина (у каждого по 202 передачи). Кроме того, Капризов набрал очки в стартовой игре в шестом сезоне подряд, что является клубным рекордом.

В сентябре спортсмен подписал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на общую сумму 136 млн долларов. Годовая зарплата хоккеиста составит 17 млн долларов, что является рекордным показателем в НХЛ. Капризов превзошёл достижения Александра Овечкина (124 млн долларов за 13 лет) и Леона Драйзайтля (14 млн долларов за сезон).

Следующий матч «Миннесота» проведёт в ночь на 12 октября дома против «Коламбуса». «Сент-Луис» вечером 11 октября сыграет в гостях против «Калгари».

Малкин в матче с «Айлендерс» набрал три очка и вошёл в топ-30 лучших бомбардиров
Малкин в матче с «Айлендерс» набрал три очка и вошёл в топ-30 лучших бомбардиров

В дебютном матче в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отметился забитой шайбой. Подписавший контракт с клубом прошлым летом Шабанов забил гол в конце второго периода в гостевом матче против «Питтсбурга», сравняв счёт (3:3). Однако по итогу встречи победу с минимальным перевесом одержали хозяева (4:3).

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar