В стартовом матче сезона НХЛ Кирилл Капризов оформил ассистентский хет-трик

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился тремя результативными передачами в рамках выездной игры регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Матч завершился уверенной победой «Миннесоты» со счётом 5:0. Данная встреча стала для обеих команд первой в новом сезоне НХЛ.

Капризов поднялся на восьмое место в списке лучших ассистентов «Миннесоты» в истории регулярных чемпионатов НХЛ, набрав 204 результативные передачи. Российский нападающий обошёл канадца Эндрю Брюнетта и шведа Юнаса Бродина (у каждого по 202 передачи). Кроме того, Капризов набрал очки в стартовой игре в шестом сезоне подряд, что является клубным рекордом.

В сентябре спортсмен подписал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на общую сумму 136 млн долларов. Годовая зарплата хоккеиста составит 17 млн долларов, что является рекордным показателем в НХЛ. Капризов превзошёл достижения Александра Овечкина (124 млн долларов за 13 лет) и Леона Драйзайтля (14 млн долларов за сезон).

Следующий матч «Миннесота» проведёт в ночь на 12 октября дома против «Коламбуса». «Сент-Луис» вечером 11 октября сыграет в гостях против «Калгари».

В дебютном матче в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отметился забитой шайбой. Подписавший контракт с клубом прошлым летом Шабанов забил гол в конце второго периода в гостевом матче против «Питтсбурга», сравняв счёт (3:3). Однако по итогу встречи победу с минимальным перевесом одержали хозяева (4:3).