Нападающий «Айлендерс» Шабанов забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

В дебютном матче в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отметился забитой шайбой. Подписавший контракт с клубом прошлым летом Шабанов забил гол в конце второго периода в гостевом матче против «Питтсбурга», сравняв счёт (3:3). Однако по итогу встречи победу с минимальным перевесом одержали хозяева (4:3).

25-летний нападающий, всю карьеру выступавший за челябинский «Трактор», подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на один год. В прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ с 67 очками (23 шайбы + 44 передачи) в 65 матчах. В плей-офф Шабанов забросил 10 шайб и сделал 10 голевых передач, заняв второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

Напомним, в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал три очка и вошёл в топ-30 лучших бомбардиров НХЛ. Малкин отдал три результативные передачи и с пятью очками (0+5) по итогам двух игр возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. В следующем матче «Питтсбург» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдет в ночь на 12 октября. «Айлендерс» следующую игру проведёт в этот же день против «Вашингтона».