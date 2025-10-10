Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин первым из россиян сыграл «на ноль» в сезоне НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин первым из россиян в этом сезоне НХЛ отыграл «на ноль». Отразив 37 бросков в гостевом матче с «Баффало» (4:0), спортсмен был признан первой звездой прошедшей встречи. С начала сезона вратарь играет по новому контракту с рекордной для голкиперов зарплатой — $11,5 млн в год.

В матче против «Баффало» первую результативную передачу в сезоне оформил российский нападающий Артемий Панарин.

«Рейнджерс» провели второй матч сезона после поражения от «Питтсбурга» со счётом 0:3. В ночь на 12 октября по московскому времени клуб снова сыграет с «Питтсбургом», но уже в гостях. В этот же день «Баффало» проведёт выездной матч против «Бостона».

Ранее нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил хет-трик в первом матче команды в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. Это произошло в игре против «Лос-Анджелес Кингз» (5:3, идёт третий период). Все шайбы форвард забросил во втором периоде — сначала в полных составах, потом в большинстве в формате «5 на 4», а затем в формате «5 на 3». Первый гол среди россиян в новом сезоне забил игрок «Кингз» Андрей Кузьменко, открыв счёт в первом периоде. А в третьем свою первую шайбу в сезоне забросил Иван Барбашёв.