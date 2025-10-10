Малкин в матче с «Айлендерс» набрал три очка и вошёл в топ-30 лучших бомбардиров

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал три очка и вошёл в топ-30 лучших бомбардиров НХЛ.

Матч завершился победой «Питтсбурга» со счётом 4:3. Евгений Малкин отдал три результативные передачи и с пятью очками (0+5) по итогам двух игр возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. В следующем матче «Питтсбург» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдет в ночь на 12 октября. «Айлендерс» следующую игру проведёт в этот же день против «Вашингтона».

Набрав 1 351 очко (514 шайб + 837 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ, Евгений Малкин вошёл в топ-30 лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя шведского форварда Матса Судина (1 349).

Ранее вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин первым из россиян в этом сезоне НХЛ отыграл «на ноль». Отразив 37 бросков в гостевом матче с «Баффало» (4:0), спортсмен был признан первой звездой прошедшей встречи. С начала сезона вратарь играет по новому контракту с рекордной для голкиперов зарплатой — $11,5 млн в год.