13 октября, 03:05

Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» Панарина

Обложка © X / Washington Capitals

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу на 34-й минуте забросил Энтони Бовильё. Голевой передачей отметился Александр Овечкин, для него она стала второй в сезоне.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и защитник Владислав Гавриков остались без очков. Голкипер Игорь Шестёркин провёл игру в запасе.

Овечкин поднялся на седьмое место по очкам в гостевых матчах НХЛ, обойдя Лемьё
Ранее Life.ru рассказывал о трёх голевых передачах Кирилла Капризова, который оформил их в победном матче с «Сент-Луисом». В следующей встрече «Миннесота» проиграла «Коламбусу» (4:7), Капризов отметился дублем и голевым пасом.

