Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» Панарина
Обложка © X / Washington Capitals
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу на 34-й минуте забросил Энтони Бовильё. Голевой передачей отметился Александр Овечкин, для него она стала второй в сезоне.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и защитник Владислав Гавриков остались без очков. Голкипер Игорь Шестёркин провёл игру в запасе.
