«Вашингтон» победил «Айлендерс», Овечкин заработал первое очко в сезоне НХЛ

Со счётом 4:2 «Вашингтон» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. У победителей шайбы забросили Мартин Фехервари (2-я минута), Алексей Протас (14, 36) и Райан Леонард (30).

У «Айлендерс» отличились Энтони Дкюлер (39) и Мэттью Шефер (45), для которого этот гол стал дебютным в НХЛ. Примечательно, что канадский защитник Шефер был выбран под первым номером на драфте 2025 года. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 29.

В текущем сезоне Александр Овечкин заработал первое результативное очко, отдав пас в эпизоде с первым голом. Спортсмен стал третьим игроком в истории клуба, который сумел набрать результативный балл в регулярном чемпионате в возрасте 40 лет и старше.

«Вашингтон» одержал первую победу в регулярном чемпионате, реабилитировавшись за домашнее поражение от «Бостона» (1:3). Тем временем «Айлендерс» всё ещё не знают побед в сезоне, уступив ранее в гостях «Питтсбургу» (3:4). В следующем туре «Вашингтон» в ночь на 13 октября по московскому времени сыграет на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Айлендерс» в тот же день примут «Виннипег».

Ранее капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поднялся на седьмую строчку в списке лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков, набранных в выездных матчах. Благодаря результативной передаче Овечкин достиг отметки в 785 очков (457 голов и 328 передач), обойдя канадского нападающего Марио Лемьё, в активе которого 784 очка. Абсолютным лидером по этому показателю является ещё один канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 1298 очков, набранных в 742 выездных матчах.