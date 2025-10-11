Московское «Динамо» обыграло ЦСКА, одержав четвёртую победу подряд в КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в серии послематчевых буллитов. Игра прошла на льду «ВТБ-Арены».

В основное время в составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Егор Римашевский (на 32-й минуте), Джордан Уил (на 42-й минуте) и Максим Джиошвили (на 58-й минуте). Решающий буллит реализовал Никита Гусев. У ЦСКА шайбы забросили Дмитрий Саморуков (на 8-й минуте), Денис Гурьянов (на 14-й минуте) и Даниэль Спронг (на 18-й минуте).

Армейцы потерпели второе поражение в трёх последних играх Континентальной хоккейной лиги. Клуб на данный момент имеет в своём активе 14 очков после 13 проведённых игр и занимает восьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции.

«Динамо», напротив, празднует уже четвёртую победу подряд. Последний раз команда уступала 29 сентября в домашнем матче нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3). На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 17 очков после 13 игр.

В следующем матче, 14 октября, «Динамо» отправится в гости к «Шанхай Дрэгонсу», а ЦСКА 12 октября на своём льду сыграет к казанским «Ак Барсом».

Ранее российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился тремя результативными передачами в рамках выездной игры регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Матч завершился уверенной победой «Миннесоты» со счётом 5:0. Данная встреча стала для обеих команд первой в новом сезоне НХЛ.