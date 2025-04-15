Российский вундеркинд Демидов мощно ворвался в НХЛ, заставив трибуны скандировать его имя
Российский нападающий «Монреаля» Демидов отметился голом в дебютной игре в НХЛ
Иван Демидов во время матча звёзд КХЛ. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился голом и результативной передачей в дебютной игре в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 19-летний форвард помог своей команде заработать одно очко в матче с «Чикаго Блэкхокс».
Сначала Демидов на 7-й минуте первого периода ассистировал Алексу Ньюхуку, а через 7 с половиной минут отметился заброшенной шайбой сам. Тем не менее «Монреаль» уступил «Чикаго» в овертайме со счётом 3:4.
После первого результативного действия Демидова в НХЛ болельщики «Монреаля» стоя аплодировали ему и скандировали фамилию россиянина.
«Канадиенс» идут на восьмом месте в Восточной конференции и почти гарантировали себе участие в плей-офф. 17 апреля им предстоит домашний матч против «Каролины Харрикейнз».
Демидов перешёл в «Монреаль» из СКА после того, как петербургский клуб закончил выступление в Кубке Гагарина. При этом армейцы заявили, что с канадским клубом заключена договорённость о возвращении Демидова в родную команду в случае, если ему не удастся закрепиться в НХЛ. В составе СКА Демидов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), набрав 54 очка (22+32) в 73 матчах. Также он выигрывал Кубок Харламова в составе молодёжной команды «СКА-1946» и является двукратным лучшим игроком МХЛ. «Монреаль» выбрал Демидова под пятым номером на драфте-2024.