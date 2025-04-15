Российский вундеркинд Демидов мощно ворвался в НХЛ, заставив трибуны скандировать его имя

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился голом и результативной передачей в дебютной игре в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 19-летний форвард помог своей команде заработать одно очко в матче с «Чикаго Блэкхокс».

Сначала Демидов на 7-й минуте первого периода ассистировал Алексу Ньюхуку, а через 7 с половиной минут отметился заброшенной шайбой сам. Тем не менее «Монреаль» уступил «Чикаго» в овертайме со счётом 3:4.

После первого результативного действия Демидова в НХЛ болельщики «Монреаля» стоя аплодировали ему и скандировали фамилию россиянина.

«Канадиенс» идут на восьмом месте в Восточной конференции и почти гарантировали себе участие в плей-офф. 17 апреля им предстоит домашний матч против «Каролины Харрикейнз».