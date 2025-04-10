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9 апреля, 23:22

Стал известен номер россиянина Ивана Демидова в «Монреале»

Российский нападающий Демидов получил 93-й номер в «Монреале»

Российский нападающий Иван Демидов. Обложка © Х / Canadiens Montréal

Российский нападающий Иван Демидов. Обложка © Х / Canadiens Montréal

19-летний российский нападающий Иван Демидов, недавно подписавший трёхлетний контракт новичка с «Монреаль Канадиенс», будет выступать под 93-м номером. Пресс-служба канадского клуба официально представила игровую форму Демидова с этим номером.

Напомним, что «Монреаль» выбрал талантливого форварда под 5-м номером на драфте НХЛ 2024 года. В минувшем сезоне Демидов провёл 71 матч за СКА, набрав 54 очка (22 гола + 32 передачи).

Игровая форма Ивана Демидова в «Монреале». Видео © X / Canadiens Montréal

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В СКА заявили, что с канадским клубом заключена договорённость о возвращении Демидова в родную команду в случае, если 19-летнему спортсмену не удастся закрепиться в НХЛ. Клуб, вылетевший из розыгрыша плей-офф КХЛ в первом раунде, поблагодарил Демидова за профессионализм и пожелал ему удачи.

Артём Гапоненко
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