Демидов перешёл в «Монреаль»: СКА сообщил об уходе 19-летнего хоккеиста в НХЛ
Иван Демидов. Обложка © ХК СКА
Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Иван Демидов продолжит карьеру в канадском «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщила пресс-служба «армейцев с Невы».
«СКА и Иван Демидов приняли совместное решение о том, что нападающий присоединится к «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне», — отметили в ХК.
В СКА добавили, что с канадским клубом заключена договорённость о возвращении Демидова в родную команду в случае, если 19-летнему спортсмену не удастся закрепиться в НХЛ. Напомним, что форвард признан лучшим бомбардиром сезона КХЛ 2024/25, набрав 54 очка в 71 игре. Ранее он дважды подряд признавался лучшим игроком Молодёжной хоккейной лиги.
«Хоккейный клуб СКА благодарит Ивана Демидова за профессионализм, самоотдачу и проведённое в Санкт-Петербурге время. Удачи в дальнейшей карьере!» — добавили в СКА.
А между тем весь мир продолжает обсуждать триумфальный рекорд Александра Овечкина в НХЛ, который забил 895 шайб в регулярных чемпионатах лиги и побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки. Комплимент россиянину сделал даже президент США Дональд Трамп, назвавший спортсмена «великим».