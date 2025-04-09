Демидов перешёл в «Монреаль»: СКА сообщил об уходе 19-летнего хоккеиста в НХЛ

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Иван Демидов продолжит карьеру в канадском «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщила пресс-служба «армейцев с Невы».

«СКА и Иван Демидов приняли совместное решение о том, что нападающий присоединится к «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне», — отметили в ХК.

В СКА добавили, что с канадским клубом заключена договорённость о возвращении Демидова в родную команду в случае, если 19-летнему спортсмену не удастся закрепиться в НХЛ. Напомним, что форвард признан лучшим бомбардиром сезона КХЛ 2024/25, набрав 54 очка в 71 игре. Ранее он дважды подряд признавался лучшим игроком Молодёжной хоккейной лиги.