СКА вылетел из плей-офф КХЛ после разгрома от «Динамо»

Хоккеисты столичного «Динамо» оформили выход во второй этап плей-офф Континентальной хоккейной лиги, обыграв СКА на его площадке в шестом матче серии. Встреча в «Ледовом дворце» завершилась убедительной победой гостей со счётом 5:2.

В составе москвичей дважды отличился Максим Джиошвили — он поразил ворота соперников в середине второго периода и в концовке основного времени. Остальные голы на счету Максима Комтуа, Кирилла Адамчука и Никиты Гусева. Петербуржцы ответили двумя точными бросками Валентина Зыкова, который сократил отставание до минимума к 30-й минуте, однако развить успех команда не смогла.

Московский клуб одержал четвёртую победу в серии, оформив выход во второй раунд. Коллектив из Северной столицы выбывает из плей-офф на стадии 1/8 финала уже в третий раз за всю историю участия в турнире. В сезонах 2008/09 и 2009/10 СКА также завершал борьбу в первом раунде.