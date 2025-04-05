СКА в овертайме победил «Динамо» и сократил отставание в серии плей-офф

Петербургский СКА одержал победу над «Динамо» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Шайбами в составе победителей отметились Сергей Плотников (2-я минута), Иван Демидов (29), Александр Никишин (53) и Сергей Сапего (72). У хозяев отличились Артём Михеев (5), Джордан Уил (46) и Артём Ильенко (58). Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы приложил палец к губам и показал этот жест в сторону скамейки «Динамо». На пресс-конференции он назвал его «питерским».