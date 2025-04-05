СКА в овертайме победил «Динамо» и сократил отставание в серии плей-офф
Момент из матча московского «Динамо» и СКА. Обложка © VK / Хоккейный клуб СКА
Петербургский СКА одержал победу над «Динамо» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
Шайбами в составе победителей отметились Сергей Плотников (2-я минута), Иван Демидов (29), Александр Никишин (53) и Сергей Сапего (72). У хозяев отличились Артём Михеев (5), Джордан Уил (46) и Артём Ильенко (58). Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы приложил палец к губам и показал этот жест в сторону скамейки «Динамо». На пресс-конференции он назвал его «питерским».
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Динамо». Шестая игра состоится 6 марта в Санкт-Петербурге.
К настоящему моменту во второй раунд уже прошли две команды: ярославский «Локомотив» в сухую обыграл нижегородское «Торпедо», а московский «Спартак» в пяти играх разобрался с череповецкой «Северсталью».