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Регион
4 апреля, 21:18

СКА в овертайме победил «Динамо» и сократил отставание в серии плей-офф

Момент из матча московского «Динамо» и СКА. Обложка © VK / Хоккейный клуб СКА

Момент из матча московского «Динамо» и СКА. Обложка © VK / Хоккейный клуб СКА

Петербургский СКА одержал победу над «Динамо» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Шайбами в составе победителей отметились Сергей Плотников (2-я минута), Иван Демидов (29), Александр Никишин (53) и Сергей Сапего (72). У хозяев отличились Артём Михеев (5), Джордан Уил (46) и Артём Ильенко (58). Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы приложил палец к губам и показал этот жест в сторону скамейки «Динамо». На пресс-конференции он назвал его «питерским».

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Динамо». Шестая игра состоится 6 марта в Санкт-Петербурге.

К настоящему моменту во второй раунд уже прошли две команды: ярославский «Локомотив» в сухую обыграл нижегородское «Торпедо», а московский «Спартак» в пяти играх разобрался с череповецкой «Северсталью».

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Артур Лапсаков
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