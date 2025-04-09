Особняк рядом с ЦРУ и брежневка из детства: Как живёт лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не только великий хоккеист, но ещё и богач с состоянием в сотни миллионов долларов. Чем он владеет в Америке и на родине и почему у него заблокированы российские счета — в материале Life.ru. 9 апреля, 14:51 Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин входит в топ самых богатых спортсменов мира. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / ZUMA / Alex Cave, © redfin.com, © zillow.com

Сколько зарабатывает и на что тратит деньги Овечкин

Форвард Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Деловая пресса пророчит ему резкий рост доходов. До того как побить рекорд Гретцки по забитым шайбам, он зарабатывал ежегодно $5 млн только на рекламе — это второй показатель в Лиге. Всего за карьеру Овечкин скопил $185 млн. Часть этих денег вложена в недвижимость.

В 2012 году Овечкин купил за $4,3 млн огромный готический дом в Маклине — это так называемая некорпоративная территория в дюжине километров от Вашингтона, которая управляется не муниципальными властями, а ведомствами, в данном случае — Центральным разведывательным управлением. Главная достопримечательность Маклина — штаб-квартира ЦРУ. Помимо высокопоставленных спецслужбистов, соседями Овечкина являются дипломаты Госдепа, военные Пентагона, сенаторы Конгресса, министерские чиновники и члены семьи Кеннеди.







До переезда в Маклин Александр Овечкин жил в другом вашингтонском городе-спутнике, в Арлингтоне, где находятся Пентагон, головной офис Boeing и могилы братьев Кеннеди. Там хоккеисту принадлежит краснокирпичный стильный таунхаус стоимостью до $2,3 млн. Овечкин прожил в нём с 2005-го по 2012 год и с тех пор сдает за $9 тысяч в месяц.

















Вместо дачи у Овечкина — пентхаус с просторным балконом и частным лифтом в высотном кондоминиуме на первой линии — на берегу Атлантического океана, в Северном Майами-Бич, штат Флорида. Жители этой высотки живут как в гостинице, пользуются лобби с администраторами, службой горничных, бассейном на крыше, внутренними барами и ресторанами, а территорию патрулирует охрана. Хоккеист приобрёл здесь недвижимость в 2016 году, сделка составила $1,9 млн. Пентхаус никогда не пустует и регулярно сдаётся за $10,5 тысячи в месяц.

Американская деловая пресса часто отмечает, что Александр Овечкин не только великий спортсмен, но ещё и отличный бизнесмен. Купленная им недвижимость приносит доход около 150 тысяч долларов ежегодно. При этом, если хоккеист решит продать её, он останется в плюсе. Дом в Маклине подорожал более чем на миллион долларов, дом в Арлингтоне — на триста тысяч, и лишь цена на пентхаус в Майами держится на старом уровне. Как-то Овечкин признавался, что инвестирует примерно 20% от своего дохода. Кроме недвижимости, он покупает американские облигации. Для таких дел у него есть доверенный финансовый менеджер. А вот российских ценных бумаг у Овечкина нет.















Что у Овечкина есть в России

Александр Овечкин уехал играть за «Вашингтон» в 2004 году, в возрасте 19 лет, то есть половину жизни он провёл именно в США. Тем не менее на малой родине, в Москве, у него кое-что остаётся. Из недвижимости — панельная «трёшка» возле ВДНХ (даже с учётом элитного ремонта — не более 30 млн рублей) и «двушка» в кирпичной брежневке у Северного речного вокзала (не более 20 млн рублей).

Пожилая мать и покойный отец спортсмена жили в Подмосковье, в посёлке Надовражино. Место респектабельное, но не элитное. Впрочем, домовладение у старших Овечкиных выдающееся. Большой и гостевой дома, теннисный корт, собственный пруд и огороды. Сам Овечкин купил 40 соток напротив, но пока эту территорию, судя по спутниковым снимкам, не застроил. Как-то он шутил, что хочет разводить там овец на пенсии. Цену подмосковных дач Овечкиных оценить сложно, самая дорогая из соседних продавалась за 40 млн рублей.





Также в России у Овечкина есть бизнес. Собственное ИП в сфере аренды интеллектуальных прав, 35% — в компании «Международная хоккейная академия Овечкина», которая приносит около 5 млн рублей в год, и 30% — в фирме «Русская машина», которую открыли год назад для торговли снеками и газировкой.

Как выяснил Life.ru, Александр Овечкин не слишком аккуратен в плане уплаты налогов. Фискалы из-за этого трижды блокировали его счета: в 2023–2024 годах и буквально на днях. Формальная причина — непредоставление налоговой декларации.

Налоговая регулярно блокирует счета Александра Овечкина. Фото © Спарк

Тесть Овечкина — бизнесмен Кирилл Шубский, которого в западной прессе называют судоходным магнатом. В России Шубский давно не живёт, о нём ничего не известно. По некоторым данным, он осел в Женеве. В этом швейцарском городе родилась супруга хоккеиста, Анастасия Шубская. Её мать — актриса Вера Глаголева, умершая от рака в 2017 году.

Овечкин с супругой Анастасией Шубской и их сыновьями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastyashubskaya

Авторы Пётр Егоров