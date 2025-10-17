Хоккеисты Мичков и Наместников забросили первые шайбы в новом сезоне НХЛ

Первую шайбу в новом сезоне НХЛ российский нападающий Матвей Мичков забросил в поединке с «Виннипегом», отличившись в составе «Филадельфии». Победу в матче со счётом 5:2 уверенно оформил «Виннипег».

Голы в составе победителей забили: Владислав Наместников (6-я минута), Марк Шайфли (28, 50) Морган Бэррон (38) и Таннер Пирсон (59). В составе «Филадельфии» отличились Оуэн Типпетт (37) и Матвей Мичков (58).

Сразу два российских хоккеиста прервали свои стартовые безголевые серии. 20-летний Матвей Мичков забросил свою первую шайбу. 32-летний Владислав Наместников также отметился первым результативным действием в сезоне.

«Филадельфия» проиграла третий матч в четырёх стартовых играх, расположившись на шестом месте в Столичном дивизионе с 3 очками. «Виннипег» идёт вторым в Центральном дивизионе, имея в активе 6 очков в 4 матчах.

Следующие матчи команд состоятся 19 октября: «Филадельфия» встретится с «Миннесотой», а «Виннипег» на своём льду встретится с «Нэшвиллом».

Ранее московское «Динамо» взяло реванш у «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ. В основное время в составе «Шанхай Дрэгонс» шайбы забросили Борна Рендулич (10-я минута) и Владислав Валенцов (37). За «Динамо» отличились Дилан Сикьюра (24) и Антон Слепышев (59). Победный буллит реализовал Никита Гусев. «Шанхай Дрэгонс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 21 очком в 15 играх, «Динамо» идёт четвёртым с 19 очками в 15 играх.