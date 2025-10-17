Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 05:23

Хоккеисты Мичков и Наместников забросили первые шайбы в новом сезоне НХЛ

Матвей Мичков. Обложка © nhl.com

Матвей Мичков. Обложка © nhl.com

Первую шайбу в новом сезоне НХЛ российский нападающий Матвей Мичков забросил в поединке с «Виннипегом», отличившись в составе «Филадельфии». Победу в матче со счётом 5:2 уверенно оформил «Виннипег».

Голы в составе победителей забили: Владислав Наместников (6-я минута), Марк Шайфли (28, 50) Морган Бэррон (38) и Таннер Пирсон (59). В составе «Филадельфии» отличились Оуэн Типпетт (37) и Матвей Мичков (58).

Сразу два российских хоккеиста прервали свои стартовые безголевые серии. 20-летний Матвей Мичков забросил свою первую шайбу. 32-летний Владислав Наместников также отметился первым результативным действием в сезоне.

«Филадельфия» проиграла третий матч в четырёх стартовых играх, расположившись на шестом месте в Столичном дивизионе с 3 очками. «Виннипег» идёт вторым в Центральном дивизионе, имея в активе 6 очков в 4 матчах.

Следующие матчи команд состоятся 19 октября: «Филадельфия» встретится с «Миннесотой», а «Виннипег» на своём льду встретится с «Нэшвиллом».

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА, одержав четвёртую победу подряд в КХЛ
Московское «Динамо» обыграло ЦСКА, одержав четвёртую победу подряд в КХЛ

Ранее московское «Динамо» взяло реванш у «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ. В основное время в составе «Шанхай Дрэгонс» шайбы забросили Борна Рендулич (10-я минута) и Владислав Валенцов (37). За «Динамо» отличились Дилан Сикьюра (24) и Антон Слепышев (59). Победный буллит реализовал Никита Гусев. «Шанхай Дрэгонс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 21 очком в 15 играх, «Динамо» идёт четвёртым с 19 очками в 15 играх.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar