17 октября, 01:07

Московское «Динамо» взяло реванш у «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ

Обложка © VK / Хоккейный клуб «Динамо» Москва

Московское «Динамо» победило китайский клуб «Шанхай Дрэгонс» со счётом 3:2 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоялся в Санкт-Петербурге.

В основное время в составе «Шанхай Дрэгонс» шайбы забросили Борна Рендулич (10-я минута) и Владислав Валенцов (37). За «Динамо» отличились Дилан Сикьюра (24) и Антон Слепышев (59). Победный буллит реализовал Никита Гусев.

«Шанхай Дрэгонс» прервал серию из трёх побед в КХЛ. До этого китайский клуб обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2. Москвичи, в свою очередь, выиграли пятый из шести последних матчей в КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 21 очком в 15 играх, «Динамо» идёт четвёртым с 19 очками в 15 играх.

В других матчах игрового дня казанский «Ак Барс» победил новосибирскую «Сибирь» (4:1), магнитогорский «Металлург» одолел уфимский «Салават Юлаев» (6:4), а астанинский «Барыс» оказался сильнее омского «Авангарда» (6:2).

Судьи отменили два гола СКА в игре КХЛ с «Нефтехимиком» после видеопросмотров

Ранее московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в серии послематчевых буллитов. В основное время у «Динамо» шайбы забросили Егор Римашевский, Джордан Уил и Максим Джиошвили, решающий буллит реализовал Никита Гусев. ЦСКА потерпел второе поражение в последних трех играх КХЛ, в то время как «Динамо» праздновало уже четвёртую победу подряд.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

