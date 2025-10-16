Судьи отменили два гола СКА в игре КХЛ с «Нефтехимиком» после видеопросмотров

Во время третьего периода матча регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и нижнекамским «Нефтехимиком» судьи отменили сразу два гола, забитых защитником армейцев Тревором Мёрфи. Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

На 53-й минуте, после просмотра видеоповтора, арбитры не смогли установить, пересекла ли шайба линию ворот, и гол был отменён. На 60-й минуте судьи зафиксировали игру высоко поднятой клюшкой перед взятием ворот, что также привело к отмене гола.

Матч завершился победой «Нефтехимика» со счётом 3:2 по буллитам. В составе нижнекамского клуба в основное время голы забили Данил Юртайкин и Никита Хоружев. Авторами заброшенных шайб за СКА стали Джозеф Бландизи и Матвей Короткий.

Напомним, в понедельник СКА одержал победу над «Автомобилистом» в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. В том матче арбитры ошибочно засчитали гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который оказался победным. В результате КХЛ приняла решение о пожизненной дисквалификации судьи видеоповторов.