Судьи отменили два гола СКА в игре КХЛ с «Нефтехимиком» после видеопросмотров
Обложка © Telegram / Хоккейный клуб СКА
Во время третьего периода матча регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и нижнекамским «Нефтехимиком» судьи отменили сразу два гола, забитых защитником армейцев Тревором Мёрфи. Игра состоялась в Санкт-Петербурге.
На 53-й минуте, после просмотра видеоповтора, арбитры не смогли установить, пересекла ли шайба линию ворот, и гол был отменён. На 60-й минуте судьи зафиксировали игру высоко поднятой клюшкой перед взятием ворот, что также привело к отмене гола.
Матч завершился победой «Нефтехимика» со счётом 3:2 по буллитам. В составе нижнекамского клуба в основное время голы забили Данил Юртайкин и Никита Хоружев. Авторами заброшенных шайб за СКА стали Джозеф Бландизи и Матвей Короткий.
Напомним, в понедельник СКА одержал победу над «Автомобилистом» в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. В том матче арбитры ошибочно засчитали гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который оказался победным. В результате КХЛ приняла решение о пожизненной дисквалификации судьи видеоповторов.
