Федерация хоккея России и «Рольф» заключили соглашение о партнёрстве

Федерация хоккея России и автохолдинг «Рольф» заключили соглашение о сотрудничестве. Его подписали Роман Ротенберг и владелец компании Умар Кремлёв. Стороны договорились развивать хоккейную инфраструктуру, поддерживать сборную и помогать юным спортсменам в регионах.

Одним из направлений станет участие «Рольфа» в программе «Хоккей России исполняет мечты». Компания создаст грантовую систему для детских команд и будет вкладываться в проекты, направленные на вовлечение детей в спорт.

«Мы очень рады, что подписали соглашение с таким мощным партнёром. Мы живём в не самое простое время, но это для нас лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию системы сборных команд, детского, массового и адаптивного хоккея. Мы всегда ищем новое, применяем инновационный подход в сборной, детских школах, придумываем и развиваем новые проекты, оказываем социальную поддержку всем желающим заниматься хоккеем», — заявил Ротенберг.

Умар Кремлёв заявил, что партнёрство с Федерацией символизирует преемственность поколений и нацелено на новые победы, а также подчеркнул, что спорт должен развиваться без внешних ограничений.

