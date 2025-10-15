Сектор Газа
15 октября, 19:28

Федерация хоккея России и «Рольф» заключили соглашение о партнёрстве

Умар Кремлёв и Роман Ротенберг. Обложка © Федерация Хоккея России

Федерация хоккея России и автохолдинг «Рольф» заключили соглашение о сотрудничестве. Его подписали Роман Ротенберг и владелец компании Умар Кремлёв. Стороны договорились развивать хоккейную инфраструктуру, поддерживать сборную и помогать юным спортсменам в регионах.

Одним из направлений станет участие «Рольфа» в программе «Хоккей России исполняет мечты». Компания создаст грантовую систему для детских команд и будет вкладываться в проекты, направленные на вовлечение детей в спорт.

«Мы очень рады, что подписали соглашение с таким мощным партнёром. Мы живём в не самое простое время, но это для нас лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию системы сборных команд, детского, массового и адаптивного хоккея. Мы всегда ищем новое, применяем инновационный подход в сборной, детских школах, придумываем и развиваем новые проекты, оказываем социальную поддержку всем желающим заниматься хоккеем», — заявил Ротенберг.

Умар Кремлёв заявил, что партнёрство с Федерацией символизирует преемственность поколений и нацелено на новые победы, а также подчеркнул, что спорт должен развиваться без внешних ограничений.

Донецкий «Шахтёр» будет играть во Второй лиги в России
Донецкий «Шахтёр» будет играть во Второй лиги в России

А ранее Александр Дюков, глава Российского футбольного союза (РФС), высказал своё мнение о том, как изменилось восприятие возможного возвращения российских команд и клубов в международные соревнования со стороны европейских государств. По его словам, очень заметна трансформация в отношении и занимаемой позиции стран, в том числе европейских, по вопросу возвращения РФ на международную футбольную сцену. Напомним, что с февраля 2022 года российские футбольные клубы и национальные сборные были исключены из международных состязаний по решению УЕФА и ФИФА, что было обусловлено политическими обстоятельствами.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Тимур Хингеев
