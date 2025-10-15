Донецкий ФК может пополнить состав российской Второй лиги в следующем году

ФК «Шахтёр» из Донецка планирует с 2026 года участвовать во Второй лиге России. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Клуб уже начал процесс лицензирования, получив предварительное одобрение от руководства ФНЛ. «Шахтёр» будет выступать в первой группе дивизиона Б, где соревнуются команды южных регионов, а домашние матчи планируется проводить в Крыму.

Бюджет донецкого клуба оценивается примерно в 60 миллионов рублей. Из-за опасений санкций со стороны международных футбольных организаций (ФИФА и УЕФА), «Шахтёр» не будет участвовать в Кубке России. Команда в основном состоит из воспитанников донецкой футбольной школы и игроков из Крыма, которые перешли из украинской федерации в российскую.

Ранее сообщалось, что российский футбольный сезон следующей весной пополнится новой командой из Херсонской области. Как узнал Life.ru, клуб «Фрегат» официально проходит лицензирование для участия во Второй лиге Б.