Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 10:47

Донецкий ФК может пополнить состав российской Второй лиги в следующем году

Обложка © Telegram / ФК «Шахтёр» Донецк

Обложка © Telegram / ФК «Шахтёр» Донецк

ФК «Шахтёр» из Донецка планирует с 2026 года участвовать во Второй лиге России. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Клуб уже начал процесс лицензирования, получив предварительное одобрение от руководства ФНЛ. «Шахтёр» будет выступать в первой группе дивизиона Б, где соревнуются команды южных регионов, а домашние матчи планируется проводить в Крыму.

Бюджет донецкого клуба оценивается примерно в 60 миллионов рублей. Из-за опасений санкций со стороны международных футбольных организаций (ФИФА и УЕФА), «Шахтёр» не будет участвовать в Кубке России. Команда в основном состоит из воспитанников донецкой футбольной школы и игроков из Крыма, которые перешли из украинской федерации в российскую.

«Я лучше разбираюсь в футболе»: Аршавин рассказал о конфликте со звездой «Зенита»
«Я лучше разбираюсь в футболе»: Аршавин рассказал о конфликте со звездой «Зенита»

Ранее сообщалось, что российский футбольный сезон следующей весной пополнится новой командой из Херсонской области. Как узнал Life.ru, клуб «Фрегат» официально проходит лицензирование для участия во Второй лиге Б.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar