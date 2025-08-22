Рвутся на поле: Стало известно о новой футбольной команде, которая сыграет во Второй лиге Б

Российский футбольный сезон следующей весной пополнится новой командой из Херсонской области — клуб «Фрегат» официально проходит лицензирование для участия во Второй лиге Б. Об этом сообщил SHOT.

На данный момент команда играет в чемпионате «Содружество», объединяющем клубы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Домашние матчи «Фрегата» во Второй лиге планируется проводить на «Арене-Крым» в Евпатории. Во Второй лиге Б уже выступают две команды из Крыма — «Рубин» (Ялта) и «Севастополь».

«Фрегат» будет выступать с крымской пропиской, чтобы избежать претензий со стороны ФИФА и УЕФА.