Рвутся на поле: Стало известно о новой футбольной команде, которая сыграет во Второй лиге Б
ФК Фрегат из Херсонской области начнёт выступления во Второй лиге в новом сезоне
Футбольный клуб «Фрегат». Обложка © VK / Футбольный клуб "ФРЕГАТ" (Херсонская область)
Российский футбольный сезон следующей весной пополнится новой командой из Херсонской области — клуб «Фрегат» официально проходит лицензирование для участия во Второй лиге Б. Об этом сообщил SHOT.
На данный момент команда играет в чемпионате «Содружество», объединяющем клубы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Домашние матчи «Фрегата» во Второй лиге планируется проводить на «Арене-Крым» в Евпатории. Во Второй лиге Б уже выступают две команды из Крыма — «Рубин» (Ялта) и «Севастополь».
«Фрегат» будет выступать с крымской пропиской, чтобы избежать претензий со стороны ФИФА и УЕФА.
Ранее внимание футбольной общественности привлёк бывший баскетболист Павел Подкользин, который сыграл за медиафутбольный клуб «Амкал» и стал самым высоким игроком в истории Кубка России. Он вышел в стартовом составе во втором раунде «Пути регионов» против команды «Калуга». До этого рекорд принадлежал Даниилу Гавиловскому и Никите Моргунову (рост 2,04 м).