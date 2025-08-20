Мессенджер MAX
19 августа, 23:57

Экс-игрок НБА покорил российский футбол, став самым высоким игроком Кубка России

Экс-игрок НБА Подкользин стал самым высоким футболистом Кубка России

Павел Подкользин в Кубке России по футболу. Обложка © Telegram / АМКАЛ

Павел Подкользин в Кубке России по футболу. Обложка © Telegram / АМКАЛ

Бывший баскетболист Павел Подкользин сыграл за медиафутбольный Амкал и стал самым высоким футболистом в истории Кубка России. Спортсмен вышел в стартовом составе во втором раунде «Пути регионов» турнира против команды «Калуга».

До этого рекорд турнира принадлежал Даниилу Гавиловскому и Никите Моргунову, у которых рост 2,04 метра. В 2017 году Подкользина внесли в Книгу рекордов России как самого высокого человека страны. Его рост составляет 2,26 метра.

Подкользин уходит на замену после рекорда в Кубке России. Видео © Telegram / АМКАЛ

Подкользину 40 лет. В 2004 году клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» выбрал его под общим 21-м номером на драфте НБА. Спортсмен является обладателем Суперлиги (сезон 2014/15) и Кубка России (2015) в составе «Новосибирска». Профессиональную карьеру Подкользин завершил в 2019 году.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кубок России по футболу получил заметное повреждение во время визита на омский завод мороженого, куда трофей был привезён в рамках общероссийского тура. Однако в РФС заверили, что чемпион получит награду в целости.

