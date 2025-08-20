Клуб НХЛ Детройт выведет из обращения номер российского хоккеиста Фёдорова

В знак признания выдающихся заслуг российского хоккеиста Сергея Фёдорова клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» принял решение навсегда вывести из обращения игровой номер 91, под которым выступал спортсмен. Торжественная церемония поднятия свитера под своды домашней арены клуба запланирована на середину января 2026 года.

В официальном заявлении, распространённом пресс-службой команды, Фёдоров выразил глубокую благодарность за оказанную честь, подчеркнув, что ему выпала привилегия быть частью нескольких поколений «Красных Крыльев», оставивших след в истории клуба. Он добавил, что воспоминания об этом периоде его карьеры останутся с ним на всю жизнь.

Карьера Фёдорова в Детройте, продлившаяся с 1990 по 2003 год, стала одной из самых ярких в истории клуба. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли, а в 1994 году был удостоен «Харт Трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата, став первым европейцем, получившим этот престижный трофей. Общая результативность хоккеиста в регулярных чемпионатах НХЛ составила 1179 очков в 1248 проведённых матчах.