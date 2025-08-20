В Омске едва не сломали Кубок России, в трофее появилась трещина

Кубок России по футболу получил заметное повреждение во время визита на омский завод мороженого, куда трофей был привезён в рамках общероссийского тура. Об инциденте сообщает Mash на спорте.

Кубок России по футболу теперь хранится в стеклянном боксе. Видео © Telegram / Mash на спорте

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы, кубок уронили на заводе мороженного. Чтобы избежать подобных происшествий в дальнейшем, его поместили в стеклянный аквариум.

Трещина на Кубке России по футболу. Фото © Telegram / Mash на спорте

Представители Российского футбольного союза заявили, что повреждённый трофей будет отремонтирован, и победитель турнира получит кубок в идеальном состоянии.