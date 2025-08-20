Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 22:04

В Омске едва не сломали Кубок России, в трофее появилась трещина

Mash на спорте: Кубок России по футболу получил трещину после падения в Омске

Кубок России по футболу получил заметное повреждение во время визита на омский завод мороженого, куда трофей был привезён в рамках общероссийского тура. Об инциденте сообщает Mash на спорте.

Кубок России по футболу теперь хранится в стеклянном боксе. Видео © Telegram / Mash на спорте

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы, кубок уронили на заводе мороженного. Чтобы избежать подобных происшествий в дальнейшем, его поместили в стеклянный аквариум.

Трещина на Кубке России по футболу. Фото © Telegram / Mash на спорте

Трещина на Кубке России по футболу. Фото © Telegram / Mash на спорте

Представители Российского футбольного союза заявили, что повреждённый трофей будет отремонтирован, и победитель турнира получит кубок в идеальном состоянии.

Боярский извинился за призыв к женщинам-арбитрам заниматься делами на кухне
Боярский извинился за призыв к женщинам-арбитрам заниматься делами на кухне

Ранее Life.ru рассказывал о необычном случае в матче между «Пари НН» и «Ростовом» в рамках Кубка России. Судья Вера Опейкина удалила флангового полузащитника ростовчан, иранца Мохаммада Мохеби, после того как он дотронулся до арбитра. Доигрывать матч гостям пришлось вдевятером.

BannerImage

Обложка © Российский футбольный союз

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar