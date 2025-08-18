Боярский извинился за призыв к женщинам-арбитрам заниматься делами на кухне

Спортивный комментатор Александр Боярский принёс извинения за свои высказывания в адрес женщин-арбитров в футболе, признав их неуместными. Во время матча 19-го тура ЮФЛ-3 (среди игроков до 16 лет) между московской «Родиной» и петербургским «Зенитом» (1:4), который судила бригада во главе с Ариной Станововой, журналист допустил резкие слова. Он заявил, что женщинам следует «рожать детей и заниматься мужьями», а не работать на футбольных матчах. Позже клуб «Родина» прекратил сотрудничество с комментатором.

В своём Telegram-канале Боярский написал, что осознаёт свою ошибку. Он подчеркнул, что хотел бы извиниться перед арбитром Станововой и её коллегами. Комментатор признал, что его слова были неприемлемы для профессионала, и объяснил их эмоциями, которые переполнили его во время игры. Он также отметил, что после инцидента временно отстранился от информационного пространства, понимая серьёзность последствий. Боярский принёс извинения клубу «Родина» и его академии, с которыми ранее сотрудничал.

Кроме того, он уточнил, что не считает женщин лишними в мужском футболе. По его словам, он знаком со многими представительницами этой профессии и всегда ценил их вклад в спорт. Боярский добавил, что девушки украшают футбол, и его высказывание не отражает его истинного мнения.