«Я лучше разбираюсь в футболе»: Аршавин рассказал о конфликте со звездой «Зенита»

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что между ним и форвардом «Зенита» Максимом Глушенковым нет никакой вражды. Об этом экс-игрок лондонского «Арсенала» рассказал Sport24.

Поводом для такого высказывания стали недавние слова Глушенкова о том, что экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов якобы глубже чувствует игру, чем Аршавин.

«У меня нет конфликта с Глушенковым. Естественно, Максим сказал, что Радимов лучше меня разбирается в футболе, он же его выбрал лучшим игроком матча. А так, конечно, я лучше Радимова разбираюсь в футболе», — считает Аршавин.

По словам Аршавина, упомянутая фраза возникла на фоне разницы в оценках после двух матчей. После игры с «Краснодаром» (2:0) он отмечал лучшим игроком Луиса Энрике, хотя Глушенков в том поединке и забил, и отдал голевую передачу. В следующем туре нападающий оформил покер в матче с «Оренбургом» (5:2), и уже Радимов назвал его номером один — повод, побудивший Глушенкова сравнить аналитические способности Аршавина и Радимова.

Кстати, сам Аршавин тоже мог выходить на поле в составе «Амкала», однако отверг предложение клуба. Он сказал, что уровень команды далёк от его амбиций, а потом экс-футболиста заметили в ресторане с виски и кальяном.