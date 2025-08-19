Отказавшего «Амкалу» Аршавина сняли в ресторане с виски и кальяном

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин неожиданно отверг предложение сыграть за медийный клуб «Амкал» в Кубке страны. По его словам, уровень турнира не соответствует его амбициям, да и текущая физическая форма далека от идеала. Однако телеграм-каналу SHOT стала известная и другая сторона этой истории.

Аршавин курит кальян. Фото © Telegram / SHOT

Оформление трансфера затянулось из-за бюрократии. Дело в том, что последний официальный клуб Аршавина — казахстанский «Кайрат», где он попылил на закате карьеры, — до сих пор держит на руках его трансферный сертификат. Из-за этого регистрация в «Амкале» могла затянуться на несколько дней.

Но, похоже, истинная причина отказа кроется не только в бумажной волоките. Андрей всё больше времени проводит в московском ресторане Modus, где расслабляется на веранде под бокал виски с колой и плотный ароматный кальян.

По Сети до сих пор гуляет ролик, где Аршавин говорит, что не переносит спиртное на физическом уровне, а зависимость у него только одна — от побед и новых достижений.