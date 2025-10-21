Российский форвард «Миннесоты» Капризов отметился редким достижением

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вновь вошёл в историю клуба, став первым хоккеистом команды, который смог набрать 10 очков за семь или меньше матчей с начала регулярного чемпионата в трёх разных сезонах. Это произошло после победного матча против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1), в котором он отметился заброшенной шайбой.

Ранее Капризов демонстрировал аналогичную результативность в сезоне 2024/25, достигнув отметки в 10 очков за шесть матчей, и в сезоне 2022/23, сделав это за семь игр. В текущем чемпионате россиянин занимает пятое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Этот рекорд стал ещё одним подтверждением высокой результативности Капризова, который в сентябре подписал с «Миннесотой» восьмилетний контракт на сумму 136 миллионов долларов. Россиянин стал обладателем самого крупного соглашения в истории НХЛ по общей сумме и среднегодовой зарплате.