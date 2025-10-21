Дебютная шайба Юрова в НХЛ принесла победу «Миннесоте» в матче с «Рейнджерс»

В гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» одержала волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:1. Особенно ярко в этой встречи проявили себя российские хоккеисты: у победителей отличились Данила Юров и Кирилл Капризов, а у проигравших — Артемий Панарин.

Главным моментом матча стал первый гол 21-летнего Данилы Юрова в НХЛ, который оказался победным. Российский нападающий, подписавший контракт с «Миннесотой» в мае на три сезона, был признан первой звездой встречи, несмотря на то, что это был лишь его пятый матч в лиге.

Дебютная шайба Юрова в НХЛ в ворота «Рейнджерс». Видео © Х / Minnesota Wild

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 29 бросков и признанный третьей звездой матча, не смог помочь своей команде избежать поражения. «Миннесота» теперь занимает 5-е место в Центральном дивизионе, тогда как «Рейнджерс» опустились на 6-ю позицию в Столичном дивизионе.

Ранее «Вашингтон Кэпиталс» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:4. Особое внимание в матче привлекла игра российского нападающего Александра Овечкина, который в третий раз в сезоне не сумел набрать очков.