НХЛ признала Панарина первой звездой игрового дня за феерию в матче с «Монреалем»

НХЛ признала первой звездой игрового дня нападающего «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. В выездной встрече с «Монреалем» он внёс решающий вклад в победу своей команды.

Панарин записал себе актив заброшенную шайбу и три голевые передачи. Благодаря действиям российского спортсмена «Нью‑Йорк Рейнджерс» одержали волевую победу со счётом 4:3.

Вторую звезду получил форвард «Вегаса» Джек Айкел: в домашней игре с «Калгари» он показал отличное выступление, раздав аж четыре результативных передачи.

Третью звезду отдали Джеку Хьюзу из «Нью‑Джерси». В матче с «Эдмонтоном» он забил дважды и добавил к этому результативный пас — итоговый счёт 5:3 в пользу хозяев.

Ранее Life.ru рассказывал, что хоккеист Артемий Панарин сыграл ключевую роль в победе «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Монреаль Канадиенс». В напряжённом матче его команда сумела вырвать победу со счётом 4:3.