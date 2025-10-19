Сектор Газа
19 октября, 09:41

НХЛ признала Панарина первой звездой игрового дня за феерию в матче с «Монреалем»

Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

НХЛ признала первой звездой игрового дня нападающего «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. В выездной встрече с «Монреалем» он внёс решающий вклад в победу своей команды.

Панарин записал себе актив заброшенную шайбу и три голевые передачи. Благодаря действиям российского спортсмена «Нью‑Йорк Рейнджерс» одержали волевую победу со счётом 4:3.

Вторую звезду получил форвард «Вегаса» Джек Айкел: в домашней игре с «Калгари» он показал отличное выступление, раздав аж четыре результативных передачи.

Третью звезду отдали Джеку Хьюзу из «Нью‑Джерси». В матче с «Эдмонтоном» он забил дважды и добавил к этому результативный пас — итоговый счёт 5:3 в пользу хозяев.

Ранее Life.ru рассказывал, что хоккеист Артемий Панарин сыграл ключевую роль в победе «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Монреаль Канадиенс». В напряжённом матче его команда сумела вырвать победу со счётом 4:3.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Владимир Озеров
