2 октября, 22:46

Путин рассказал, как играл в хоккей с экс-президентом Финляндии Ниинистё

Президент России Владимир Путин и экс-лидер Финляндии Саули Ниинистё в 2019 году. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о своих отношениях с бывшим руководителем Финляндии Саули Ниинистё. Он отметил, что они играли в хоккей вместе.

«У нас добрые с ним отношения были, мы в хоккей вместе играли неоднократно», — сказал Путин.

Ранее президент России также заявил, что страна не против восстановления отношений с Финляндией, если финская сторона этого пожелает. При этом он добавил, что ситуация всё же изменилась и «осадочек» после вступления Хельсинки в НАТО остался.

