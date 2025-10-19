Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 03:41

Четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль» в НХЛ

Артемий Панарин. Обложка © X / New York Rangers

Артемий Панарин. Обложка © X / New York Rangers

Блестящая игра российского нападающего Артемия Панарина стала ключевым фактором победы «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Набрав четыре очка (1 гол + 3 передачи), хоккеист прервал свою шестиматчевую безголевую серию.

Встреча в Монреале получилась напряжённой — после двух периодов хозяева вели 2:1, однако в заключительной трети игры «Рейнджерс» смогли забросить три шайбы. Помимо Панарина в составе победителей отличились Мика Зибанеджад, Джей Ти Миллер и Мэттью Робертсон. Этот матч стал для российского форварда уже 24-м в карьере в НХЛ, где он набрал четыре и более очка.

Среди других российских хоккеистов в матче отметился защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков, отдавший результативную передачу. Со стороны «Монреаля» голевой передачей отличился нападающий Иван Демидов.

Никишин повторил рекорд клуба «Каролина» в НХЛ среди новичков
Никишин повторил рекорд клуба «Каролина» в НХЛ среди новичков

Ранее Life.ru сообщал, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ, доведя суммарное количество голов в регулярных матчах до 898. В домашнем матче против «Миннесоты Уайлд» хозяева выиграли со счётом 5:1.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Артемий Панарин
  • НХЛ
  • Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar