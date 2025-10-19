Четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль» в НХЛ

Блестящая игра российского нападающего Артемия Панарина стала ключевым фактором победы «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Набрав четыре очка (1 гол + 3 передачи), хоккеист прервал свою шестиматчевую безголевую серию.

Встреча в Монреале получилась напряжённой — после двух периодов хозяева вели 2:1, однако в заключительной трети игры «Рейнджерс» смогли забросить три шайбы. Помимо Панарина в составе победителей отличились Мика Зибанеджад, Джей Ти Миллер и Мэттью Робертсон. Этот матч стал для российского форварда уже 24-м в карьере в НХЛ, где он набрал четыре и более очка.

Среди других российских хоккеистов в матче отметился защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков, отдавший результативную передачу. Со стороны «Монреаля» голевой передачей отличился нападающий Иван Демидов.

Ранее Life.ru сообщал, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ, доведя суммарное количество голов в регулярных матчах до 898. В домашнем матче против «Миннесоты Уайлд» хозяева выиграли со счётом 5:1.