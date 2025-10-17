Сектор Газа
Никишин повторил рекорд клуба «Каролина» в НХЛ среди новичков

Российский защитник Александр Никишин начал дебютный сезон в НХЛ с рекорда, повторив клубное достижение «Каролины» по результативной серии среди новичков. Спортсмен забросил свою первую шайбу в НХЛ в матче против «Анахайма» (4:1). В предыдущих трёх играх он делал по одной передаче, повторив тем самым клубное достижение защитника Джейми Макбэйна, установленное в сезоне-2009/10.

Никишин присоединился к «Каролине» в апреле и провёл за клуб четыре игры в Кубке Стэнли, отдав одну результативную передачу. До перехода в НХЛ он выступал в КХЛ за СКА и московский «Спартак». Спортсмен также является серебряным призёром Олимпийских игр в составе сборной России.

Ранее в гостевом матче НХЛ против «Коламбуса» российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы. «Колорадо» одержал победу над «Коламбусом» со счётом 4:1. В пяти матчах нового сезона НХЛ 30-летний Ничушкин набрал 3 очка. В прошлом сезоне спортсмен набрал 34 очка (21 шайба + 13 передач) в 43 играх. В ночь на 19 октября «Колорадо» дома сыграет с «Бостоном», а «Коламбус» на своём льду встретится с «Тампой».

