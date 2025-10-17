Валерий Ничушкин оформил дубль в матче с «Коламбусом»

В гостевом матче НХЛ против «Коламбуса» российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы. «Колорадо» одержал победу над «Коламбусом» со счётом 4:1

За «Колорадо» шайбы забросили Кэйл Макар (31-я минута), Брок Нельсон (32-я) и оформивший дубль Валерий Ничушкин (40-я, 59-я). У «Коламбуса» первый гол в сезоне на счету российского защитника Ивана Проворова (22-я минута), которому ассистировал соотечественник Кирилл Марченко. Этот матч стал для Проворова 700-м в карьере в НХЛ, всего в его активе 285 очков (78 шайб + 207 передач).

В пяти матчах нового сезона НХЛ 30-летний Валерий Ничушкин набрал 3 очка. В прошлом сезоне спортсмен набрал 34 очка (21 шайба + 13 передач) в 43 играх.

«Колорадо» лидирует в Центральном дивизионе с 9 очками после 5 матчей, в то время как «Коламбус» с двумя очками в 4 играх находится на седьмой, предпоследней, строчке в Столичном дивизионе. В ночь на 19 октября «Колорадо» дома сыграет с «Бостоном», а «Коламбус» на своём льду встретится с «Тампой».

Ранее хоккеисты Мичков и Наместников забросили первые шайбы в новом сезоне НХЛ. Первую шайбу российский нападающий Матвей Мичков забросил в поединке с «Виннипегом», отличившись в составе «Филадельфии». 32-летний Владислав Наместников также отметился первым результативным действием в сезоне. Победу в матче со счётом 5:2 уверенно оформил «Виннипег». Следующие матчи команд состоятся 19 октября: «Филадельфия» встретится с «Миннесотой», а «Виннипег» на своём льду встретится с «Нэшвиллом».