Овечкин не смог набрать очков в матче «Вашингтона» против «Ванкувера»

«Вашингтон Кэпиталс» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:4. Для столичной команды это первое поражение после серии из четырёх побед подряд.

Особое внимание в матче привлекла игра российского нападающего Александра Овечкина, который в третий раз в сезоне не сумел набрать очков. Проведя на льду 21 минуту, хоккеист совершил лишь один бросок в створ ворот и не отличился другими результативными действиями.

Шайбы в составе «Вашингтона» забросили Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Джон Карлсон, однако их усилий оказалось недостаточно для победы.

В предыдущем матче НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома переиграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:1. В этой игре Овечкин забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ, доведя суммарное количество голов в регулярных матчах до 898.