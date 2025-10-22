Передача Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Сиэтлом» в матче НХЛ

«Вашингтон» одержал домашнюю победу над «Сиэтлом» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. У «Вашингтона» шайбы забросили Ник Дауд, Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Том Уилсон. Единственный гол «Сиэтла» записал на свой счёт Джейден Шварц.

Александр Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сиэтл», отдав голевой пас. На площадке он провёл 16 минут, сделал бросок и силовой приём. В сезоне у российского нападающего и капитана клуба 5 очков (1+4) в 7 матчах.

«Вашингтон» с 10 очками после 7 матчей занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» с 8 очками в 7 играх находится на 7-й позиции в Западной конференции.

Ранее «Вашингтон Кэпиталс» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:4. Особое внимание в матче привлекла игра российского нападающего Александра Овечкина, который в третий раз в сезоне не сумел набрать очков. Проведя на льду 21 минуту, хоккеист совершил лишь один бросок в створ ворот и не отличился другими результативными действиями. Шайбы в составе «Вашингтона» забросили Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Джон Карлсон, однако их усилий оказалось недостаточно для победы.