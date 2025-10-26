Сектор Газа
«Краснодар» победил «Рубин» и вышел на первое место в РПЛ

Автор победного гола Виктор Са. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Действующий чемпион России «Краснодар» победил дома «Рубин» со счётом 1:0 в матче 13-го тура футбольной Российской премьер-лиги. Единственный гол на 13-й минуте забил бразильский форвард Виктор Са.

Кубанский клуб лидирует в чемпионате с 29 очками. По 27 очков имеют «Локомотив» и ЦСКА. 2 ноября подопечные Мурада Мусаева сыграют дома со «Спартаком».

«Рубин» с 18 очками идёт на седьмом месте. 1 ноября казанцы примут московское «Динамо».

