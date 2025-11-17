Ролан Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о назначении Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера команды. Соответствующее решение было принято после ухода Валерия Карпина с этого поста.

Гусев, ранее входивший в тренерский штаб «бело-голубых», приступил к исполнению новых обязанностей с момента официального объявления о кадровых перестановках.

Напомним, что главный тренер футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин объявил об отставке, чтобы полностью сосредоточиться на работе со сборной России. Он назвал решение взвешенным и выразил благодарность руководству, игрокам и болельщикам клуба, пожелав команде будущих успехов.