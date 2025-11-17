Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 18:17

Ролан Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»

Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о назначении Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера команды. Соответствующее решение было принято после ухода Валерия Карпина с этого поста.

Гусев, ранее входивший в тренерский штаб «бело-голубых», приступил к исполнению новых обязанностей с момента официального объявления о кадровых перестановках.

«Динамо» переиграло «Зенит» в первом матче четвертьфинала Кубка России
«Динамо» переиграло «Зенит» в первом матче четвертьфинала Кубка России

Напомним, что главный тренер футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин объявил об отставке, чтобы полностью сосредоточиться на работе со сборной России. Он назвал решение взвешенным и выразил благодарность руководству, игрокам и болельщикам клуба, пожелав команде будущих успехов.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Валерий Карпин
  • ФК Динамо Киев
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar