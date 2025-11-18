«Динамо» уступило «Спартаку» в первом матче КХЛ после увольнения Кудашова

Московское «Динамо» проиграло столичному «Спартаку» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» и завершилась со счётом 2:4.

Шайбами в составе победителей отметились Александр Беляев (19-я минута), Джозеф Кин (23), Иван Морозов (42) и Даниэль Усманов (59). У «Динамо» отличились Антон Слепышев (46) и Максим Мамин (50).

Это первая игра для «Динамо» после отставки главного тренера Алексея Кудашова. Исполняющим обязанности был назначен Вячеслав Козлов.

После 27 матчей динамовцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка. «Спартак» идёт шестым на Западе, имея в активе 31 балл.

В других матчах дня «Автомобилист» переиграл «Нефтехимик» (6:3), Магнитогорский «Металлург» в гостях победил «Трактор» (4:3), «Авангард» в Тольятти обыграл местную «Ладу» (3:0), «Ак Барс» в Казани уступил ЦСКА (1:4), «Северсталь» победила минское «Динамо» (4:2), а «Адмирал» в Нижнем Новгороде обыграл «Торпедо» (2:1 буллиты).