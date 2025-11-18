Россия и США
18 ноября, 01:57

Овечкин забросил 903-ю шайбу в НХЛ в матче против «Лос-Анджелеса»

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». На 22-й минуте встречи россиянин установил счёт 2:0 в пользу своей команды. На данный момент в матче идёт третий период (2:1).

Гол Овечкина в ворота «Лос-Анджелеса». Видео © X / Washington Capitals

Овечкин первый раз текущем сезоне отметился голами в двух матчах подряд — ранее нападающий поразил ворота «Нью-Джерси». В 19 играх сезона капитан «Вашингтона» набрал 15 очков, забросив 6 шайб и 9 раз отдав результативные передачи.

А свою юбилейную 900-ю шайбу Ови забросил в ворота «Сент-Луиса». Результативную передачу отдал Джейкоб Чикран. Интересно, что канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался украсть историческую шайбу, но судьи вовремя вмешались.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Артём Гапоненко
