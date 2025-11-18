Овечкин забросил 903-ю шайбу в НХЛ в матче против «Лос-Анджелеса»
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». На 22-й минуте встречи россиянин установил счёт 2:0 в пользу своей команды. На данный момент в матче идёт третий период (2:1).
Гол Овечкина в ворота «Лос-Анджелеса». Видео © X / Washington Capitals
Овечкин первый раз текущем сезоне отметился голами в двух матчах подряд — ранее нападающий поразил ворота «Нью-Джерси». В 19 играх сезона капитан «Вашингтона» набрал 15 очков, забросив 6 шайб и 9 раз отдав результативные передачи.
А свою юбилейную 900-ю шайбу Ови забросил в ворота «Сент-Луиса». Результативную передачу отдал Джейкоб Чикран. Интересно, что канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался украсть историческую шайбу, но судьи вовремя вмешались.
