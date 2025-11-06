Овечкин первым в истории НХЛ забросил 900 шайб

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Для этого россиянину потребовалось 1504 игры. Юбилейный гол он оформил в ворота Джордана Биннингтона — вратаря «Сент-Луиса». Результативную передачу отдал Джейкоб Чикран.

Эта шайба позволила Овечкину не только укрепить своё лидерство в исторической гонке снайперов, но и стать единственным игроком за всю историю лиги, преодолевшим отметку в 900 голов. Позади него находятся Уэйн Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).

Сейчас в матче идёт второй период, счёт 3:0 в пользу столичной команды. В регулярном чемпионате обе команды идут на 15-х местах в своих конференциях.

Ранее форварды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби добились беспрецедентного достижения в НХЛ, установив рекорд по заработанным очкам. Российский хоккеист набрал 17 баллов за 12 игр текущего сезона, а канадский нападающий — 15.