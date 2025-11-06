Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 01:37

Овечкин первым в истории НХЛ забросил 900 шайб

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Для этого россиянину потребовалось 1504 игры. Юбилейный гол он оформил в ворота Джордана Биннингтона — вратаря «Сент-Луиса». Результативную передачу отдал Джейкоб Чикран.

Эта шайба позволила Овечкину не только укрепить своё лидерство в исторической гонке снайперов, но и стать единственным игроком за всю историю лиги, преодолевшим отметку в 900 голов. Позади него находятся Уэйн Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).

Сейчас в матче идёт второй период, счёт 3:0 в пользу столичной команды. В регулярном чемпионате обе команды идут на 15-х местах в своих конференциях.

Хоккеисты Малкин и Кросби установили уникальный рекорд в НХЛ
Хоккеисты Малкин и Кросби установили уникальный рекорд в НХЛ

Ранее форварды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби добились беспрецедентного достижения в НХЛ, установив рекорд по заработанным очкам. Российский хоккеист набрал 17 баллов за 12 игр текущего сезона, а канадский нападающий — 15.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar