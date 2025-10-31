Россия и США
31 октября, 10:46

Хоккеисты Малкин и Кросби установили уникальный рекорд в НХЛ

Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum

Форварды американского ХК «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби добились беспрецедентного достижения в НХЛ, установив рекорд по заработанным очкам. Российский хоккеист набрал 17 баллов за 12 игр текущего сезона, а канадский нападающий — 15.

Впервые в истории лиги два одноклубника в возрасте 38 лет и старше смогли заработать более 15 очков за один календарный месяц. Примечательно, что 17 очков, набранные Малкиным, стали лучшим показателем среди игроков в возрасте 39 лет за последние 55 лет. Спортсмен повторил достижение канадца Жана Беливо, обойдя результаты таких легенд, как Александр Овечкин и Горди Хоу, которым удавалось набрать по 16 очков.

Овечкин повторил рекорд Гретцки

Ранее Life.ru сообщал, что Евгений Малкин установил новый рекорд XXI века, набрав 16 очков (3 гола и 13 передач) в первых десяти матчах сезона НХЛ среди хоккеистов от 39 лет и старше. Таким образом, он превзошёл рекорд знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

