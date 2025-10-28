Малкин обошёл Овечкина по очкам в НХЛ среди хоккеистов старше 39 лет

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил рекорд XXI века по количеству набранных очков в первых десяти матчах сезона НХЛ среди хоккеистов в возрасте от 39 лет и старше. Такие данные приводятся на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

В победном матче против «Сент-Луис Блюз», завершившемся со счётом 6:3, российский форвард отметился заброшенной шайбой и высококлассной передачей. Этот результат позволил Малкину увеличить свою продуктивность до 16 очков (3 гола и 13 передач) в десяти стартовых встречах текущего чемпионата.

Благодаря этому достижению российский хоккеист превзошёл результат капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в начале прошлого сезона набрал 13 очков. Малкин также занимает второе место в истории лиги по этому показателю среди игроков своей возрастной категории, уступая только канадскому легенде Горди Хоу с 17 очками в сезоне 1968/69.

В настоящее время российский форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров лиги с американскими хоккеистами Ником Шмальцем и Джеком Айкелом, одновременно возглавляя рейтинг самых результативных ассистентов.

Ранее капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби достиг значимых высот в своей карьере в НХЛ. Он преодолел отметку в 1700 очков в регулярных чемпионатах и вошёл в топ-7 бомбардиров лиги за всю историю, суммируя очки за регулярные матчи и плей-офф. После игры против «Сент-Луиса» его общий счёт составил 1902 очка (703 в регулярке и 1199 в плей-офф). Кросби, выбранный под первым номером драфта 2005 года, выступает за «Питтсбург» с момента своего дебюта.