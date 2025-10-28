Форвард «Питтсбурга» Малкин набрал два очка в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился голом и результативной передачей в домашнем матче НХЛ против «Сент-Луиса». Матч завершился уверенной победой «Питтсбурга» со счётом 6:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст (1-я и 41-я минуты), Энтони Манта (1), Паркер Уозерспун (27), Сидни Кросби (57) и Малкин (57). У проигравших отличились Ник Бьюгстад (5), Джордан Кайру (16) и Мэтью Жозеф (45).

С результативной передачей Малкин увеличил свой показатель в сезоне до 16 очков (3+13) в 10 матчах. Теперь он лидирует в списке ассистентов НХЛ и делит первое место в гонке бомбардиров с Ником Шмальцем (7+9) и Джеком Айкелом (6+10).

Российский спортсмен установил рекорд «Питтсбурга» для игроков 39+, продлив результативную серию до 7 матчей. В истории НХЛ подобное ранее удавалось Джо Павелски (9 игр), Джо Торнтону (7) и Яромиру Ягру (7). По количеству очков в стартовой 10-матчевой серии (16) россиянин уступает лишь Горди Хоу (17).

«Питтсбург» идёт вторым в Столичном дивизионе (15 очков после 10 матчей), тогда как «Сент-Луис» находится на последнем месте в Центральном дивизионе (7 очков в 9 играх). В следующем туре «Питтсбург» 28 октября сыграет с «Филадельфией» на выезде, а «Сент-Луис» на день позже примет «Детройт».

Ранее капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби преодолел рубеж в 1700 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Сидни Кросби вошёл в семёрку лучших бомбардиров в истории НХЛ, преодолев рубеж в 1900 очков с учётом регулярных чемпионатов и плей-офф. После матча с «Сент-Луисом» на его счету 1902 (703+1199) очка. 38-летний Сидни Кросби, первый номер драфта-2005, с того же года он выступает за «Питтсбург».