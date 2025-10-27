Олимпийский чемпион Илья Ковальчук объявил о завершении спортивной карьеры

Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук подтвердил завершение профессиональной карьеры. Об этом спортсмен рассказал на Международном форуме сотрудничества, посвящённом 100-летию народной дипломатии.

«Сейчас я уже закончил профессиональную карьеру. Но уверен, что есть опыт, которым могу поделиться с молодёжью», — сказал он.

Последним клубом Ковальчука был московский «Спартак», за который он играл в Фонбет-КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го. Спортсмен рассказал, что занимается хоккеем с пяти лет благодаря отцу, фанату Валерия Харламова, и сам играл под 17-м номером. Он отметил влияние легендарного хоккеиста на своё становление, пересматривая кассеты с его играми.

Ранее бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес объявил о завершении профессиональной карьеры. Путь Фернандеса в спорте начался в бразильском «Гремио», а в 2012 году он перешёл в московский ЦСКА.