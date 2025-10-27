Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 11:12

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук объявил о завершении спортивной карьеры

Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ilyakovalchukofficial

Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ilyakovalchukofficial

Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук подтвердил завершение профессиональной карьеры. Об этом спортсмен рассказал на Международном форуме сотрудничества, посвящённом 100-летию народной дипломатии.

«Сейчас я уже закончил профессиональную карьеру. Но уверен, что есть опыт, которым могу поделиться с молодёжью», — сказал он.

Последним клубом Ковальчука был московский «Спартак», за который он играл в Фонбет-КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го. Спортсмен рассказал, что занимается хоккеем с пяти лет благодаря отцу, фанату Валерия Харламова, и сам играл под 17-м номером. Он отметил влияние легендарного хоккеиста на своё становление, пересматривая кассеты с его играми.

Экс-игрок сборной России завершил карьеру в 36 лет
Экс-игрок сборной России завершил карьеру в 36 лет

Ранее бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес объявил о завершении профессиональной карьеры. Путь Фернандеса в спорте начался в бразильском «Гремио», а в 2012 году он перешёл в московский ЦСКА.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Илья Ковальчук
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar