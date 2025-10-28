Кросби стал девятым хоккеистом в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 1 700 очков

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби преодолел рубеж в 1700 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче с «Сент-Луисом» (6:3) спортсмен набрал 3 очка (гол + 2 передачи), доведя свой общий результат в НХЛ до 1701 очка (632 гола + 1069 передач).

До Кросби подобное достижение покорялось канадцам Уэйну Гретцки (2 857), Марку Мессье (1 887), Горди Хоу (1 850), Рону Фрэнсису (1 798), Марселю Дионну (1 771), Стиву Айзерману (1 755) и Марио Лемье (1 723), а также чеху Яромиру Ягру (1 921). При этом Кросби, проведший 1 362 матча, стал четвёртым по скорости достижения данного рубежа. Быстрее до него добирались до отметки Гретцки (711), Лемье (887) и Дионн (1 257).

Сидни Кросби вошёл в семёрку лучших бомбардиров в истории НХЛ, преодолев рубеж в 1900 очков с учётом регулярных чемпионатов и плей-офф. После матча с «Сент-Луисом» на его счету 1902 (703+1199) очка.

38-летний Сидни Кросби, первый номер драфта-2005, с того же года он выступает за «Питтсбург». В его активе — три Кубка Стэнли, а также титулы лучшего бомбардира и снайпера. За сборную Канады он выиграл две Олимпиады и чемпионат мира, а в 2017 году был включён в список 100 величайших игроков НХЛ.

