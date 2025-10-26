Сектор Газа
26 октября, 00:20

Александр Овечкин провёл 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг нового знакового рубежа в своей карьере, проведя 1500-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Россиянин вышел на лёд в домашнем поединке против «Оттавы Сенаторз», что позволило ему подняться на 24-ю позицию в рейтинге игроков по количеству сыгранных встреч.

Овечкин стал лишь восьмым игроком в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 1500 матчей в составе одной команды. Россиянин обошёл нападающего Майка Модано, у которого 1499 игр. Впереди Брент Бёрнс с 1505 встречами. Лидирует же форвард Патрик Марло, который сыграл 1779 матчей.

Овечкин повторил рекорд Гретцки

Этот юбилей стал частью «русской недели» в НХЛ — ранее Никита Кучеров отпраздновал набор 1000-го очка в карьере. Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Анахайм Дакс» игрок отдал результативную передачу. После этого он сделал ещё один голевой пас, открыв вторую тысячу очков. «Тампа» выиграла матч со счётом 4:3.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

