25 октября, 23:22

Российский форвард «Тампа-Бэй» Кучеров набрал 1000 очков в НХЛ

Российский хоккеист Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP

Российский нападающий Никита Кучеров достиг исторического рубежа, набрав 1000-е очко в своей карьере в Национальной хоккейной лиге. Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Анахайм Дакс» игрок отдал результативную передачу.

На текущий момент статистика 31-летнего российского форварда впечатляет: в 809 матчах регулярных чемпионатов он набрал ровно 1000 очков (360 голов + 640 передач). В нынешнем сезоне Кучеров отметился в пяти матчах тремя голами и тремя голевыми передачами.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в октябрьских матчах. Россиянин отличился в гостевой игре против «Коламбус Блю Джекетс».

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Никита Кучеров
  • НХЛ
  • Тампа-Бэй Лайтнинг
  • Хоккей
  • Спорт
