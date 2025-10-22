Российский форвард «Колорадо» Бардаков набрал первое очко в НХЛ

Российский нападающий «Колорадо» Захар Бардаков отдал первую результативную передачу в НХЛ в гостевом матче с «Ютой». Во втором матче своей карьеры в НХЛ спортсмен отдал результативную передачу защитнику Кэйлу Макару, который открыл счёт на 6-й минуте.

24-летний Захар Бардаков подписал контракт с «Колорадо» в апреле нынешнего года. Ранее он выступал за петербургский СКА (КХЛ), где в сезоне-2024/25 набрал 35 очков (17+18) в 53 матчах регулярного чемпионата и 2 очка (1+1) в 6 играх плей-офф. С 2018 по 2021 год хоккеист играл за подмосковный «Витязь». В составе сборной России Бардаков стал победителем этапов Евротура в Финляндии (2020) и Швеции (2021).

Ранее российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил третью шайбу в сезоне в гостевом матче НХЛ с «Далласом». «Коламбус» одержал победу со счётом 5:1. Дмитрий Воронков забросил третью шайбу в сезоне, также на счету 25-летнего форварда 3 передачи в 6 матчах текущего регулярного чемпионата. Товарищи по «Коламбусу» Кирилл Марченко и Егор Чинахов также отметились голевыми передачами.