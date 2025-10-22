Шайба Воронкова принесла «Коламбусу» победу над «Далласом» в НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил третью шайбу в сезоне в гостевом матче НХЛ с «Далласом». «Коламбус» одержал победу со счётом 5:1. Авторы голов у победителей: Адам Фантилли (5-я минута), Бун Дженнер (19), Дентон Матейчук (48), Дмитрий Воронков (55) и Кент Джонсон (57). Единственную шайбу у «Далласа» забросил Тайлер Сегин (32-я минута).

Дмитрий Воронков забросил третью шайбу в сезоне, также на счету 25-летнего форварда 3 передачи в 6 матчах текущего регулярного чемпионата. Товарищи по «Коламбусу» Кирилл Марченко и Егор Чинахов также отметились голевыми передачами.

«Коламбус» располагается на седьмой позиции в Столичном дивизионе с 6 очками по итогам 6 матчей. «Даллас» занимает седьмое место в Центральном дивизионе, также набрав 6 очков в 6 играх. В следующем матче «Коламбус» в ночь на 25 октября примет «Вашингтон», «Даллас» днём ранее на домашней площадке сыграет с «Лос-Анджелесом».

Ранее российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевую передачу в домашнем матче НХЛ с «Ванкувером». «Питтсбург» одержал победу со счётом 5:1. Евгений Малкин отдал голевую передачу при четвёртом голе «Питтсбурга». Российский форвард возглавляет список бомбардиров команды в текущем сезоне с 10 очками (2 гола + 8 передач). В следующем туре 24 октября «Питтсбург» сыграет на выезде с «Флоридой», а «Ванкувер» проведёт гостевой матч против «Нэшвилла».